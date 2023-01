WWE | Bobby Lashley é tornato a RAW

(Di martedì 10 gennaio 2023)è un ex campione e una delle star più rispettate della compagnia. Il suo attuale periodo in WWE è senza dubbio il migliore, dato che la federazione ha finalmente capito quanto potrebbe essere dominantese usato correttamente.è stato assente dagli show WWE per un po’ come parte della sua storyline attuale. Annunci e indizi sul futuro di All Mightyha fatto il suo ritorno a Monday Night RAW questa settimana alla fine del segmento di Austin Theory con Seth Rollins. Theory ha cercato di attaccare, ma è finito per essere travolto da una spear e gettato fuori dal ring. The All Mighty a in seguito annunciato che parteciperà anche lui alla Royal Rumble! Ci sono stati inoltre segnali di ...

Triple Threat Match for theUnited States Championship: Austin Theory batte Seth Rollins (C) &Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di Seth Rollins. A vincere, tra ......The Dream Team (Survivor Series 1990) Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Team... Rey Mysterio, JBL eLashley contro il Team Raw capeggiato da Shawn Michaels con Carlito, ... More clues were dropped on last night's Monday Night Raw that The Hurt Business will be reforming in the very near future. MVP interrupted an interview with Bobby Lashley on the show and confirmed ...