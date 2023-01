WTA Hobart 2023 | Zanevska a sorpresa | Mertens out nel giorno di Elisabetta Cocciaretto Bronzetti fuori

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si è concluso oggi il novero dei primi turni al torneo WTA 250 di, che ha come obiettivo quello di finire sabato al fine di lasciar poi spazio agli Australian Open. A far da contraltare alla sconfitta di Luciaci pensa uno dei pronostici sovvertiti di giornata più importanti, il successo disulla francese Alizé Cornet, numero 3 del seeding. La certezza è di avere un’azzurra ai quarti, stante il derby con Jasmine Paolini. Sarebbe il colpo di maggior spessore della giornata, e lo è almeno fino alla sera di, quando arriva ladal derby belga, con Marynache sconfigge la numero 2 del tabellone Elisecon un doppio 6-4. Per lei ci sarà Sofia Kenin: l’americana regola facilmente per 6-2 ...

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 11 gennaio per il250 di2023. Di scena il secondo turno, con le due sole italiane rimaste in gara, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che si sfideranno in un derby. Di seguito l'ordine di gioco ...Vittoria prestigiosa di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno dell'International (Australia), torneo250. La 21enne di Fermo, n.69 del ranking, ha eliminato 6 - 4, 6 - 2, in un'ora e 26 minuti di partita, la veretana francese Alize Cornet (n.34), terza ... WTA 250 Hobart: I risultati con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto vince e sfiderà la Paolini al secondo turno. Fuori la ... Kazakhstan’s Yulia Putintseva has advanced to the second round of the WTA 250 tournament played in Hobart, Australia, Kazinform cites the Kazakhstan Tennis Federation.Al secondo turno ci sono 9 italiani: Pellegrino passa dopo un match di oltre tre ore con Guinard. Brancaccio vince il derby contro Agamennone ...