WTA Hobart 2023 | Elisabetta Cocciaretto regola in due set Alizé Cornet e negli ottavi sarà derby con Paolini!

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una grandenel primo turno del WTA di(Australia). Sul cemento oceanico l’azzurra (n.67 del mondo) ha battuto la francese(n.34 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2. Prestazione convincente della nostra portacolori che, al cospetto di una tennista che su questi campi ha fatto vedere ottime cose in passato (quarti di finale degli Australian Open del 2022), rilancia le proprie quotazioni nel torneo. Si prospettadi finale untricolore, considerato l’incrocio con Jasmine Paolini.una partita molto interessante e aperta a qualsiasi risultato. Nel primo set l’inizio è all’insegna della lotta da fondo. Entrambe le giocatrici hanno una resa in risposta migliore rispetto al ...

Bella vittoria di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno dell'"International", torneo 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti insieme a Bronzetti, sono in gara questa settimana nel "250" di Hobart, e Camila Giorgi, numero 69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del 500.