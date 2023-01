Wta Hobart 2023 | colpo Cocciaretto | Cornet battuta; out Bronzetti

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) Elisabettacomincia alla grande il proprio percorso nel WTA 250 di, battendo in due set la numero 34 al mondo Alize. La tennista Azzurra è stata in grado di imporsi in due set in poco meno di un’ora e mezza di gioco, con il punteggio di 6-4 6-2. Un match iniziato subito con i botti, con il primo set che di fatto si è risolto nei primi tre game: alla terza palla break,strappa il servizio all’avversaria, salvo poi subire l’immediato contro break a zero; nel terzo gioco, il nuovo sorpasso che vale il parziale. Il secondo set, poi, è stato un pieno di break, da una parte e dall’altra. Ancora una volta l’italiana classe 2001 trova l’immediato break, stavolta confermato annullando ben quattro palle break a. La transalpina, però, trova il ...