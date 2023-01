TuttoAndroid.net

Tale funzione, in qualche modo presente anche su altre piattaforme di chat, era stata avvistata su unadiDesktop ma, nelle scorse ore, la medesima funzionalità è stata scovata dai ...La nuova funzione è stata avvistata nell'ultima versionedi. Per avviare il trasferimento delle chattra dispositivi Android è necessario inquadrare e acquisire con lo ... WhatsApp Beta introduce un nuovo avviso WABetaInfo ha scoperto l'arrivo di una nuova funzione che permetterà agli utenti di salvare i messaggi effimeri su WhatsApp.After successfully launching several features on the instant-messaging platform in 2022, WhatsApp is looking forward to 2023 with several new updates. The Meta-owned platform is currently working on ...