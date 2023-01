(Di martedì 10 gennaio 2023) Mikel Arteta non rimarrà all'i ventidue anni che hanno segnato l'epoca d'oro di Arsène- il calcio di oggi non contempla avventure così lunghe - ma sta facendo di tutto per provare a ...

Mikel Arteta non rimarrà all'Arsenal i ventidue anni che hanno segnato l'epoca d'oro di Arsène- il calcio di oggi non contempla avventure così lunghe - ma sta facendo di tutto per provare a riportare la Premier in casa dei Gunners, dopo che l'ultimo a riuscirci fu proprio il francese, ...La Uefa e la Conmebol, infatti, si sono unite per respingere una proposta di organizzare i Mondiali ogni due anni che era stata sostenuta da Arsenee probabilmente si opporranno anche a questa ... Wenger e la rivoluzione francese: l'ultimo Arsenal vincente