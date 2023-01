Wanda Nara nuda in spiaggia | spunta anche il VIDEO bollente sui social

(Di martedì 10 gennaio 2023)è scatenata, continua ad incantare con foto esempre più sexy. La showgirl argentina non si risparmia e nelle ultime settimane è sempre più protagonista delle riviste di gossip. In particolar modo continua a tenere banco il rapporto con Mauro Icardi, la situazione è sempre più paradossale. La separazione sembrava definitiva,ha riaperto la porta con una Stories pubblicata sui. L’argentina ha condiviso il gol realizzato nel successo del Galatasaray contro il Fenerbahce. La gara si è conclusa con un netto 0-3: vantaggio nel primo tempo con Oliveira, poi le marcature di Akturkoglu e proprio Icardi. L’ex Inter si è ambientato benissimo in Turchia, le qualità dal punto di vista realizzativo non sono state mai in discussione. Il Galatasary vola in ...

Calciomercato.com

... ha conquistato i media e anche il versante sentimentale, animato dal lascia e riprendi, con la moglieha un senso. La rinascita della fenice Mauro Icardi . Icardi segna nel derby, ...Situazione sentimentale La risposta non è complicata, come suggerisce Facebook, ma - se fosse possibile - da chiarire. Almeno per quanto riguardae Mauro Icardi che, negli ultimi mesi, hanno tenuto banco con la loro relazione . Le ultime notizie la davano single, almeno stando a quanto dichiarato da lei stessa, ma un dettaglio su ... Wanda Nara, FOTO in topless e perizoma: 'Game over' Wanda Nara in topless e perizoma in spiaggia: Instagram elimina il post, lei risponde condividendo il video del servizio fotografico ...Secondo le ultime tra i due non sarebbe tornato il sereno: Wanda Nara e Icardi, però, per divorziare dovranno andare incontro a complicazioni e incertezze anche sul patrimonio ...