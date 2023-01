Vanity Fair Italia

ANT - MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA, LA TRAMA Potete vedere il trailer qui sopra! Ant - Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The...Come scrive il New York Times si trova a Orlando, in Florida, in una casa che ha preso in affitto da un professionista delle arti marziali vicino alWorld Resort. LBolsonaro ha lasciato ... Walt Disney, arrivano le collezioni speciali per festeggiare i 100 anni della casa di Topolino Non solo limited edition nel campo dell'abbigliamento, ma anche accessori, oggetti per la casa e gadget irresistibili ...I dipendenti che ora seguono un programma ibrido dovranno lavorare 4 giorni alla settimana in loco. Per Bob Iger tutto andrà a vantaggio della creatività.