Von der Leyen | “Estendiamo le sanzioni a Iran e Bielorussia per il loro supporto militare alla guerra russa”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “L’Ue continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per supportare i coraggiosi cittadini ucraini. Continueremo con la pressione sul Cremlino finché servirà e con un regime disevere. Estenderemo inoltre lea coi quali supportano militarmente la, come lao l’“. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der, durante la conferenza stampa al quartier generale della Nato di Bruxelles in occasione del rinnovo della dichiarazione congiunta Ue-Nato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

