Con questa operazione, il marchio svedese definisce e semplifica ulteriormente l'assetto proprietario di Zenseact, facendo della società di software AD una consociata controllata al 100% da...Negli anni successivi, Polestaruna sempre maggiore influenza all'interno del gruppocome dimostra la creazione, verso la fine della prima decade del 2000, delle due divisioni ... Volvo acquisisce la piena proprietà di Zenseact - Ildenaro.it 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha acquisito il 100% della sua controllata Zenseact, specializzata nello sviluppo di software per la guida autonoma. Immediatamente prima della tr ... a rimanere un'azienda autonoma e a operare come tale, concentrandosi sullo sviluppo di tecnologie per la sicurezza, l'assistenza avanzata alla guida e la guida autonoma che saranno introdotte per la ...