Volley femminile | Busto Arsizio passeggia in Slovenia | Maribor travolto in CEV Cup e quarti ipotecati

(Di martedì 10 gennaio 2023)hail Nova KBM Branikcon un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-19) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2022-2023 di, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hannoto in casa della poco quotata compagine slovena, imponendosi senza particolari patemi d’animo in poco più di un’ora di gioco. Le biancorosse hanno giganteggiato in lungo e in largo contro un’avversaria tecnicamente inferiore e mai seriamente in grado di tenere testa alla compagine lombarda.ha così messo una seria ipoteca sulla qualificazione aidi finale, per conquistarla basterà vincere due set nel match di ritorno in programma di fronte al proprio ...

