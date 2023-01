Volley | Conegliano espugna Resovia e infila la terza vittoria in Champions League Gray e Haak decisive

(Di martedì 10 gennaio 2023)hato laconsecutiva nella2022-2023 difemminile. Le Campionesse del Mondo hanno battuto il Developresper 3-1 (16-25; 25-18; 25-16; 25-16),ndo il fortino del Podpromie e rafforzando il primo posto nel gruppo A della massima competizione europea. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono scivolate nel primo set contro la solida compagine polacca, ma poi si sono scatenate dall’alto del loro elevato tasso tecnico e si sono imposte con assoluta disinvoltura, confermando il pronostico della vigilia. La corazzata veneta, prima in classifica in Serie A1, ha compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrice dei cinque ...

Un primo set da incubo, poi Conegliano risponde da grande squadre e in rimonta supera 3-1 il Resovia in Cev Champions League femminile 2022/2023.