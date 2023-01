Viva Rai 2 | la gaffe di Fiorello sulla gravidanza di Nina Zilli

Open

2 il conduttore Rosario Fiorello si sbizzarrisce sempre con trovate a dir poco esilaranti, che coinvolgono ospiti e pubblico. Ma, questa volta, potrebbe averla fatta un po' troppo grossa. ...La cantante Nina Zilli è incinta Fiorello a 'Rai2' lancia il gossip, ma poi si pente '2' colpisce ancora. Questa mattina (10 gennaio) la seguita edicola di Fiorello , che va in onda sui social in attesa di sbarcare in tv, ha messo la pulce nell'orecchio ai follower: Nina Zilli ... Viva Rai2 su Instagram, Fiorello e Biggio svelano per errore in ... Il numero di telefono di Alessia Marcuzzi finisce online, i suoi tantissimi fan le inviano subito tantissimi messaggi, cosa è successo ...Il numero di telefono della conduttrice Alessia Marcuzzi è stato pubblicato sui social, per errore, dai colleghi Fiorello e Fabrizio Biggio ...