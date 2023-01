“Viva Rai 2” | che gaffe di Fiorello | Alessia Marcuzzi nei guai

(Di martedì 10 gennaio 2023) News Tv.. Durante la diretta di “Rai 2“, attualmente in onda sui canali Instagram in attesa di tornare sul secondo canale,è stato protagonista di una clamorosa. Lo showman ha chiamato in direttaper augurarle tanta fortuna in vista del suo esordio con “Boomerissima“. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto. (Continua…) LEGGI ANCHE:si lascia andare e racconta della sua più grande paura, checonRai 2” attualmente sta andando in onda in diretta su Instagram. Il programma, infatti, tornerà dal 16 gennaio ...

Open

Questa mattina, in attesa di tornare in onda su2 con "2", Fiorello ha intrattenuto i suoi tantissimi fan social con una diretta Instagram che non è passata affatto inosservata. Lo ...Fiorello e Biggio lo svelano in diretta a2. La cantante non conferma Viva Rai2 su Instagram, Fiorello e Biggio svelano per errore in ... I timonieri di Viva Rai2! avevano intenzione di telefonare ad Alessia Marcuzzi, che stasera debutterà, proprio su Rai 2, con l’attesissimo programma Boomerissima. Un grande ritorno sul piccolo schermo ...Arriva martedì 10 gennaio, in prima serata su Rai2, “Boomerissima” il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi, in cui due squadre di ...