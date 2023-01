“Viva per miracolo | stavo morendo” Guenda Goria choc | il racconto da lacrime da Serena Bortone

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 gennaio 2023)per. L’ex gieffina ha raccontato in queste ore di aver rischiato di morire a causa di una gravidanza extrauterina. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta è stata ospite dia Oggi è un altro giorno insieme alla mamma. Proprio con lei ha ricordato il delicato momento vissuto questa estate e che per poco non è le costato la vita. Un vero dramma: “Ho rischiato di morire” ha raccontato emozionata l’attrice 34enne. Poco tempo faaveva raccontato tramite i social ai suoi follower di aver vissuto una disavventura. L’attrice e pianista ha spiegato di essere stata derubata a Milano e ha commentato il tutto in preda alla rabbia: “Bastar**! Mi hanno appena rubato tutto dalla ...