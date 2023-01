Vittoria di Svezia | pace fatta con papà dopo il commento sessista sulla legge di successione

Leggi su amica

(Di martedì 10 gennaio 2023)disi èfotografare con il padre, re Carlo XVI Gustavo, per la prima voltale polemiche legate a una frasepronunciata dal monarca in un documentario a proposito delladi(foto: Getty) «Un bel tacer non fu mai scritto» recita un proverbio popolare, ricordando quanto sia importante, ogni tanto, stare zitti per evitare che le proprio parole vengano travisate dall’interlocutore. E chissà che la Casa Reale svedese non faccia tesoro di questo detto, ora che ce la sta mettendo tutta per spegnere le polemiche nateuna frase infelice pronunciata da re Carlo XVI Gustavo in un documentario trasmesso sul canale televisivo SVT. Foto di sciate di famiglia comprese – nella foto qui sotto il re con la ...