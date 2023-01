Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas | Eurolega basket 2023 oggi | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quale miglior cornice per la prima di Achille Polonara con lo, Italia. Ladi Sergio Scariolo sfidai lituani alla Segafredo Arena (palla a due alle 20:30): èdi metà classifica, è sfida praticamente diretta per un posto nei quarti di finale, benché si sia solo alla prima di ritorno. All’andata le V nere si divorarono, letteralmente, la vittoria tra le mani, consegnandola ai lituani per 68-65. In questa fase la situazione è ricca di spunti da entrambe le parti: lo, oltre a Polonara, deve fare i conti con la fine anticipata della stagione di Keenan Evans per rottura del tendine d’Achille. A sostituirlo è stato chiamato Isaiah Taylor, ventottenne californiano anche lui passato dall’Anadolu Efes come il marchigiano. ...