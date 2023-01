Virgin Orbit | fallita la prima missione spaziale dal suolo europeo

la Repubblica

La serata di ieri sarebbe dovuta essere un momento storico in ambito spaziale con il primo lancio orbitale compiuto dal Regno Unito a opera di. Purtroppo le cose non sono andate come previsto e la missione Start Me Up si è conclusa con una perdita del carico utile e del vettore (mentre l'aeroplano di supporto non ha subito ...Un jumbo jet che trasportava il razzo LauncherOne della compagnia americana, fondata dall'imprenditore Richard Branson , pronto a lanciare in orbita i payload. Ma qualcosa è andato ... Virgin Orbit, fallito il primo storico lancio dal Regno Unito Il razzo spaziale LauncherOne di Virgin Orbit, portato ad alta quota dall'aeroplano Cosmic Girl, ha avuto un problema durante l'accensione del secondo stadio fallendo così il primo lancio orbitale dal ...