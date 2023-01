Violenze in carcere | il Garante Ciambriello | “Il processo sia veloce”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Sono fiducioso per la ferma intenzione dei giudici di portare avanti con fermezza e celerità l’accertamento della verità in uncosì delicato, che significa riaffermazione di quei valori umani calpestati da questa vicenda”. Così ilcampano dei detenuti Samuelecommenta l’esito dell’udienza di ieri delai 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, medici e funzionari del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), per i pestaggi dei detenuti avvenuti aldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. Ilè in corso all’aula bunker annessa allo stessosi è costituito parte civile con l’avvocato Francesco Piccirillo; il ...