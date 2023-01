Vino | nasce in Sicilia il Consorzio della Doc Mamertino

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Uno esempio di coesione e ripartenza, uniti più che mai, per raggiungere un obiettivo condiviso: dar valore e lustro a un territorio e a undi grande tradizione, il, che torna finalmente ad affacciarsi nel panorama vitivinicolono attraverso un nuovo slancio associativo. Dopo il riconoscimentoDoc nel 2004 e la nascita dell'Associazione nel 2019, giunge infatti a compimento il lungo percorso di affermazione delcon la fondazione del. Ben quindici le realtà vitivinicole coinvolte, tra aziende storiche e nuove generazioni, riunitesi lo scorso 15 novembre per programmare, sotto la guida del presidente, Flora Mondello, il futuroDoc. “Il- spiega Flora ...

Vino, nasce il Consorzio di Tutela della Doc Mamertino Uno esempio di coesione e ripartenza, uniti più che mai, per raggiungere un obiettivo condiviso: dar valore e lustro a un territorio e a un vino di grande tradizione, il Mamertino, che torna ...Tra le più importanti iniziative del Consorzio Doc Mamertino, che prenderanno il via durante il 2023, quella di sviluppare e ...