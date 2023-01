(Di martedì 10 gennaio 2023) Il marchio austriaco propone uncompleto che mette al centro dell’attenzione ile che propone diverse finiture colorate per chi vuole un impianto audio che diventa pure elemento di arredo. Sarà valido anche all’ascolto? ...

DDay.it

... è molto probabile che troverà spazio un nuovo paraurti anteriore , con unpiù pulito e una ... considerando che monta delle protezioni inche coprono parzialmente i fanali posteriori , ......l'edizione limitata di "The Perfect Kiss" stampata sutrasparente con la copertina 'a specchio'. La cover completamente nera di "Sub - Culture" è stata aggiornata invece con un nuovo, ... Vinile, design e qualità: in prova il sistema stereo che arreda e colpisce