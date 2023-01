Vincent Peters usa la luce per tradurre lo stato d’animo delle celebrità

(Di martedì 10 gennaio 2023) Christian Bale, Monica Bellucci,Cassel, Cindy Crawford, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Emma Watson. Oltre alla straordinarietàloro vite eloro carriere, questerimarranno per sempre unite da altri due aspetti: sono state fotografate dae avranno uno spazio a Palazzo Reale (Milano) da giovedì 12 gennaio al 26 febbraio, nell’ambito della mostra (gratuita) Timeless Time., nato a Brema nel 1969, ha iniziato come fotografo di moda e si è poi specializzato nei ritratti, lavorando con le riviste e i brand più prestigiosi a livello internazionale. Contraddistinto da uno stile cinematografico,è come se riuscisse a scolpire i suoi ...

