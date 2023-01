VIDEO Vlhova batte Shiffrin nello slalom di Flachau | rimandato l’appuntamento con la storia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Petracentra la prima vittoria stagionalein notturna di, in Austria. La ceca ha approcciato al meglio la gara, sfruttando la tracciatura del suo coach nella prima manche e poi interpretando con la giusta aggressività la seconda. Vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per, che si è mostrata estremamente commossa nel post-gara.dunquecon laper Mikaelache rimane a quota 82 vittorie sul massimo circuito internazionale. La statunitense è costretta ad un secondo posto con un distacco di 43 centesimi. Sale sul podio anche un’ottima Lena Duerr, terza ad 85 centesimi nonostante un grave errore alla fine della prima manche. Dopo sette podi stagionale, di cui quattro ...

