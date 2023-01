Video | Ferran Torres e Savic | rissa da wrestling in Atletico Madrid - Barcellona

La Gazzetta dello Sport

Incredibile quanto successo nell'ultima giornata di Liga, durante la gara tra Atletico Madrid e Barcellona: il difensore dei Colchoneros, Stefan Savic, ...10 gennaio 2023 Video, Ferran Torres e Savic: rissa da wrestling in Atletico Madrid ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tensione alle stelle nella sfida tra Atletico Madrid e Barcellona: corpo a corpo violentissimo tra Savic (ex Fiorentina) e Ferran Torres ...