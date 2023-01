Vialli | Mihajlovic | 2 anni fa Rossi | atleti morti giovani Campionessa di atletica | “Ecco cosa è accaduto a me”

Sky Sport

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti il tributo L'omaggio della Sampdoria perA Marassi forti emozioni nel ricordo di. Le due leggende blucerchiate sono state ...Nuovo lutto per la Sampdoria, che ancora scossa dalle scomparse di Sinisae Gianluca, dice addio alla storica bandiera Gaudenzio Bernasconi, morto a 90 anni questa mattina. Storico difensore bluecerchiato tra gli anni '50 e '60, detenne il record di ... Mihajlovic e Vialli, il tributo di Bologna: "I campioni non muoiono" Nuovo lutto per la Sampdoria, che ancora scossa dalle scomparse di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, dice addio alla storica bandiera Gaudenzio Bernasconi, morto a 90 anni questa mattina. Storico d ...E' morto questa mattina a 90 anni Gaudenzio Bernasconi, storico difensore della Sampdoria a cavallo tra gli anni '50 e '60. Bernasconi detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata ...