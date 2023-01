Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; SULLO STESSO RACCORDO PERMANGONO CODE PER TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA DEL MARE, TRA IL RACCORDO E VITINIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI ...