Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E BUFALOTTA, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; E PROPRIO UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI SACROFANO PROVOCA CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA PRIMA PORTA FINO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA DEL MARE, TRA IL ...