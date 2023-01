Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST, AL MOMENTO E’ CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA-FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DELL’EUR; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VA FORMIA LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA: RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI ...