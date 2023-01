Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 11.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PER L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI SULLA VIA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDNZA CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONEDIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI PER CONSENTIRE L’ISPEZIONE DI UN PORTALE SEGNALETICO CHIUSURA NOTTURNA INTERESSA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO DALLE ORE 22.00 DI VENERDI’ 13 GENNAIO ALLE 05.00 DI SABATO 14, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA FIRENZE RESTIAMO SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI CHIUSURA NOTTURNA ANCHE PER ...