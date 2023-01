Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 11.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREIOZNEALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-PER CONSENTIRE L’ISPEZIONE DEI PORTALI SEGNALETICI CHIUSURE NOTTURNE INTERESSERANNO I CASELLI AUTOSTRADALI DI MAGLIANO SABINA E DI PONZANONO-SORATTE NELL’ORDINE DALLE ORE 22.00 DI GIOVEDI’ 12 GENNAIO ...