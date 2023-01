Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 10.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE’ IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA ALBUCCIONE A SETTEVILLE, IN DIREIOZNEE DA VIA DEL TECNOPOLO A SETTEVILLE, VERSO TIVOLI SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONECODE IN DIMINUZIONE SULLE VIE SALARIA E FLAMINIA, ORA LOCALIZZATE RISPETTIVAMENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI PRATI FISCALI E DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI, VERSO IL CENTRO USCIAMO DARAGGIUNGIAMO APRILIA, SULLA PONTINA CODE ...