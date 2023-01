Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023)DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 08.30 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, AL MOMENTO LA CIRCONE E’ SCORREVOLE ALTRI INCIDENTI SI SONO VERIFICATI SULLA VIA TIBURTINA, CODE DA ALBUCCIONE A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI SU VIA BELMONTE IN SABINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ALTRO INCIDENTE CODE A PARTIRE DA VIA FONDI DI MONASTERO, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTESO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...