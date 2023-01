Via Appia | parte la nuova sfida Unesco per il Sannio | sindaci a Roma per la firma della candidatura

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiufficialmente laper il. E’ in corso a, alle Terme di Diocleziano, la cerimoniadel Protocollo di intesa per ladel sito “Via. Regina viarum”. Presenti, per Benevento, idei comuni interessati dal tracciato e il presidenteProvincia Nino Lombardi. Momento immortalato con una foto pubblicata sui canali social dal primo cittadino di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo. Il progetto, promosso dal MinisteroCultura attraverso gli uffici centrali e periferici, coinvolge 4 Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), 12 tra Province e Città metropolitane, 73 ...