Verso Napoli-Juve | rosa al completo per Spalletti | Allegri recupera un titolare

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutial lavoro alin vista del big match contro lache aprirà la 18^ giornata di campionato. Formazione praticamente già fatta da Lucianocon l’unico vero dubbio legato alle condizioni di Kim, uscito nell’intervallo di Sampdoria-per un affaticamento muscolare. L’alternativa è rappresentata da Juan Jesus al fianco di Rrhamani. In difesa l’altro ballottaggio riguarda la corsia di sinistra con Mathias Olivera e Mario Rui: soprattutto con avversari più fisici, spessoha preferito l’uruguaiano, ma Mario Rui è colui che ha fornito il maggior numero di assist. A centrocampo dovrebbe tornare Zielinski al posto di Elmas, mentre in attacco sarà ballottaggio tra Lozano e Politano. Sponda...

Spazio Napoli

... l ' imperialismo, i fascismi e i soprusii più deboli e gli emarginati. La Mostra prosegue ... in un quartiere popolare campeggiano quelli di Jorit su Gramsci ed Astori , acelebre ...All'origine degli scontri, l'agguato teso da un gruppo di circa 350 ultrà delai romanisti in transito per raggiungere Milano Centinaia di ultrà coinvolti, il traffico dell'A1 bloccato... Verso Napoli-Juventus, notizia da Castel Volturno: quali sono le condizioni di Kim! Il Napoli avrà bisogno di lui, sfruttando anche "l'effetto Maradona": l'esterno, infatti, ha segnato 5 degli 8 gol stagionali (Champions compresa) nello stadio di Fuorigrotta.Venerdì 13 gennaio in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli 4 corse in più da Napoli Campi Flegrei verso Napoli Gianturco e una in ...