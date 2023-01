Verso il pass per Parigi 2024 | ripartono i raduni dell’Italcanottaggio

(Di martedì 10 gennaio 2023) È in pieno fermento l’attività preparatoria del canottaggio olimpico e paralimpico con il direttore tecnico Francesco Cattaneo che ha convocato 61 atleti tra Sabaudia e Piediluco per dare vita al primo collegiale del 2023, anno delle qualificazioni in vista di. Al Raduno paralimpico, in svolgimento a Piediluco già dal 7 gennaio, sono stati convocati 11 atleti rientranti nelle categorie PR1, PR2 e PR3 maschili e femminili (gli allenamenti andranno avanti fino al prossimo 15 gennaio) che sono seguiti dal Capo Allenatore Giovanni Santaniello. Il gruppo Olimpico, invece, si è dato appuntamento ieri sera a Sabaudia e oggi iniziano gli allenamenti sulle acque dell’omonimo lago. Un collegiale che si protrarrà fino al 26 gennaio al quale il ditti Cattaneo ha convocato 50 atleti appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23. Entrambi i ...

