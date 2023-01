Verissimo | Silvia Salemi e Pierpaolo Pretelli | data delle nozze in vista?

Liberoquotidiano.it

Accanto al suo compagno Pierpaolo Pretelli , con cui ha un legame da due anni, Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista aToffanin per "" . Scopriamo insieme l'abito cut out, che ...Sono parole di amore vero quelle pronunciate da Pierpaolo Pretelli nello studio di '', ...mi è mai passata per la mente " ha aggiunto Pretelli rispondendo alle domande della conduttrice... Verissimo, Silvia Toffanin crolla in lacrime: "Non devi vergognarti" L'8 febbraio ricomincerà il processo a Ciro Grillo e i suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 18enne italo-norvegese. In aula, per la prima volta, anche i genitori del ...Ospite nell’ultima puntata di Verissimo, Riccardo Fogli ha raccontato al pubblico di aver sofferto molto per la squalifica subita al Grande Fratello ...