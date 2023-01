Verifiche sui prezzi dei carburanti 'non giusitificati'. Governo valuta sconto sulle accise

(Di martedì 10 gennaio 2023) - I dossier oggi è in Cdm per un piano contro le speculazioni. Salvini: 'Per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 in un'altra, giusto verificare'. La Gdf nel 2022 ha ...

- I dossier oggi è in Cdm per un piano contro le speculazioni. Salvini: 'Per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 in un'altra, giusto verificare'. La Gdf nel 2022 ha ......azione di contrasto alle speculazioni in attoprezzi dei carburanti". Proprio ieri, nel frattempo, sono arrivati alcuni dati della Guardia di Finanza che nel 2022 ha eseguito 5.187agli ... Caro carburanti, verifiche della Finanza sui prezzi nei distributori: controlli anche in Puglia Le Fiamme Gialle stanno verificando i prezzi per accertare eventuali violazioni della normativa di settore e possibili manovre speculative ...Dieci le misure cautelari eseguite dai carabinieri. Contestata agli indagati anche l'aggravante delle finalità mafiose ...