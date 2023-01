Venti di burrasca sull' Italia | in settimana altre piogge

(Di martedì 10 gennaio 2023) Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, la giornata di oggi vedrà protagonista il Maestrale, specie in Sardegna ma anche sul meridione e parte delle regioni ...

Le temperature dopo un diffuso calo notturno, a causa del cielo sereno al Centro - Nord e a causa dei venti di Maestrale al Sud, torneranno a salire riportandosi sopra la media del periodo. Nel ...Il maltempo non ha risparmiato l'Isola. Se il maestrale ha causato danni e disagi lungo le strade e i centri isolani, i venti con mare a forza 8 hanno causato interruzioni di servizi e dirottamenti da e per la Sardegna. Fra tutti, lo stop dei traghetti per la Corsica. A Genova si segnala una raffica a 80.3 a Castellaccio mentre al Porto Antico sempre una raffica ha toccato i 73.8 km/h ...