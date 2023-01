Vaticano | Giorgia Meloni incontra Papa Francesco

Servizio Informazione Religiosa

La premier Meloni lo elogia: 'Un eroe'Meloni indal Papa Ad accogliereMeloni nel Cortile di San Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d'onore, è ...11.33 Meloni, udienza privata dal Papa Prima visita inperMeloni da quando si è formato il nuovo governo:il colloquio è durato 35 minuti Visita privata, come del resto i precedenti incontri con gli altri premier. ConMeloni il ... Papa Francesco: Giorgia Meloni arrivata in Vaticano per udienza ... La premier Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. La presidente del Consiglio è a colloquio con Papa ...Ad attendere il premier a San Damaso, prima del previsto incontro con Papa Francesco, anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto ...