La Gazzetta dello Sport

L'unico colombiano rossonero campione d'Italia. Mario Yepes arriva a Milanello nel 2010 ed è la terza scelta dopo Nesta e Thiago Silva. In tre anni gioca 46 partite, vince lo scudetto del 2011 e segna ...... risolto da questi ultimi di cinque reti con i campani che dopo una primafuga, si erano poi ... Tito, Caramagno 3, Settembre, Infantino 3, Izzi 1, Faraci 4, Cella 1, Brandino 3,2, Serra, ... Vasquez e...: la (mini) colonia colombiana del Milan. E uno non è mai sceso in campo L’ex preparatore di Vasquez: «E’ reattivo, rapido, elastico, determinato, molto forte tra i pali». Le parole del preparatore dei portieri del Club Guaranì Augusto Ayala ha parlato ai microfoni di Tutt ...Nonostante la sessione di calciomercato invernale sia iniziata da poco, il Milan ha subito messo a segno il primo colpo per rinforzare l’organico di mister Stefano Pioli: Devis Vasquez. Il… Leggi ...