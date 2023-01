Varzim-Benfica Coppa di Portogallo | 10-01-2023 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici Tutti disponibili nelle Aquile | torna anche Enzo

Leggi su infobetting

(Di martedì 10 gennaio 2023) Martedì notte ilin campo, sicuramente rasserenato dai risultati del fine settimana: lehanno vinto,se in maniera striminzita, contro la Portimonense e hanno ripreso due punti sul Porto, incredibilmente fermato sullo 0-0 dal Casa Pia, nonostante un tempo giocato in superiorità numerica. Non è il momento di maggior brillanteza della InfoBetting: Scommesse Sportive e