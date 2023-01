Variante Kraken | cos' è? Sintomi tosse e dolori muscolari | origine e diffusione | cosa sappiamo

Sky Tg24

Una nuovadi è diventata rapidamente il ceppo virale più dominante negli . Si tratta della '' , diffusa in tutta il Paese statunitense ma che ora è stata ora identificata in almeno altri 28 paesi, secondo l' (Oms). Allerta massima 'Dati recenti di alcuni di Paesi stanno ...Covid, allarme: la mutazione di Omicron super contagiosa bussa in Europa Covid, cresce l'impatto dellaamericana: cosa succedein numero piccolo ma crescente in Ue ... Covid, dalla tosse ai dolori muscolari: i sintomi della nuova variante Kraken Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Continuare ad applicare le 5 misure contro la pandemia che si sono dimostrate finora efficaci : 'aumento della diffusione del vaccino ...