van Baarle snobba Van Aert | “Voglio vincere il Giro delle Fiandre”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il suo è stato uno dei trasferimenti più importanti di questa campagna di ciclomercato e le ambizioni non sono quelle di semplici gregariato. Stiamo parlando di Dylan van, passato alla Jumbo Visma dopo il quinquennio in Ineos Grenadiers dove ha ottenuto i suoi migliori risultati della carriera, compresa la L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

SpazioCiclismo

Toccherà prima alle donne sabato 8 aprile, mentre domenica 9 gareggeranno gli uomini, ricordando che lo scorso anno è stato l'olandese Dylana portare a casa il trofeo più iconico del ciclismo, la Pietra della Parigi - Roubaix, precedendo il belga WoutAert e l'elvetico Stefan Küng , mentre in ambito femminile ha trionfato ...... la maglia gialla Jonas Vingegaard (numero 4 al mondo, ndr), il quale avrà al proprio fianco il fuoriclasse numero due del mondo WoutAert, Tiesj Benoot e il nuovo acquisto Dylan. Se ... Jumbo-Visma, Dylan Van Baarle punta al Fiandre: “Gara fantastica, vorrei vincere questa volta. E Van ... Voor het project Veerkrachtige Dorpen wordt in Zondereigen (Baarle-Hertog) een team opgestart om mee na te denken over de toekomst van het dorp.Het lukt de autoriteiten zelf niet om discriminatie op de woningmarkt effectief aan te pakken, dus wordt er maar weer eens een ‘communicatietraject’ uitgerold. Lees meer ...