Valentina Persia e quel dolore che non va più via | la sofferente confessione

Leggi su ck12

(Di martedì 10 gennaio 2023)che non va più via: ancora sofferenza per la morte dello storico fidanzato, ecco il commovente racconto. Quando si parla di, tuttili nati entro gli anni Novanta non possono non pensare immediatamente al suo successo come barzellettiera e comica nel programma ‘La Sai L’Ultima?’, andato in onda tra il 1998 e il 2002. I più piccoli, invece, la ricordano probabilmente come seconda classificata de L’Isola dei Famosi o come grande protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.soffre ancora per lui (ck12.it)Insomma, il talento e la simpatia dicome attrice, cantante e caratterista non è assolutamente da mettere in dubbio, ma negli ultimi ...