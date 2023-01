Valentina e Stefano di C’è posta per te stanno ancora insieme? Cosa è emerso dopo la puntata

(Di martedì 10 gennaio 2023) La storia dia C’èper te continua a far discutere a distanza di giorni dalla messa in onda della primastagionale. Maria De Filippi non è stata risparmiata dalle critiche,aver fatto di tutto affinchéaprisse la bustala richiesta di perdono della sua ex moglie.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ROMA - "Nella puntata di 'C'è Posta per Te' di sabato 7 gennaio è stata raccontata la storia di una relazione intrisa di maschilismo e violenza psicologica tra un uomo e una donna,, sottovalutando i comportamenti molesti e vessatori avuti dal marito e presentandoli come frutto di una normale conflittualità di coppia". A scriverlo in un post sulla sua pagina ...Articoli più letti Violenza psicologica: perché C'è Posta per te ha sbagliato condi Silvia Bombino Spare , la nuova rivelazione sul pene congelato del principe Harry di Kenzie ... C'è posta per te, Valentina e Stefano stanno (ancora) insieme Lei sarebbe incinta La storia di Valentina e Stefano continua a far discutere. Il racconto che ha dato inizio alla prima puntata di C'è posta per te, andata in onda lo scorso sabato 7 gennaio, e che ...Torna C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5, e questa nuova edizione si apre subito con una piccola polemica. Tra gli… Leggi ...