Valanga in Valle Spluga | muore escursionista vicino a Madesimo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un'altra tragedia ad alta quota. Dopo la notizia della slavina in Val Gardena, oggi in Alta, nei pressi di(provincia di Sondrio), nel primo pomeriggio undi sessant'anni è stato travolto e ucciso da una. La zona particolarmente impervia in cui è avvenuto l'episodio sta rendendo complicate le operazioni di recupero del corpo e di ricostruzione dell'accaduto. Sul posto stanno operando diverse squadre della Scuola alpina della Guardia di Finanza, i militari esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza diunitamente agli uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino. Il distaccamento della massa di neve che ha prodotto laè avvenutoal rifugio ...

IL GIORNO

... oggi in AltaSpluga, nei pressi di Madesimo (provincia di Sondrio), nel primo pomeriggio un escursionista di sessant'anni è stato travolto e ucciso da una. La zona particolarmente ...Un uomo di 60 anni è morto oggi, martedì 10 gennaio 2023, a seguito di unain territorio di Madesimo , in AltaSpluga. L'allarme è scattato appena prima delle 13 (foto d'archivio). La tragedia è avvenuta nella zona del rifugio Bertacchi, che però in questa ... Madesimo, valanga in Valle Spluga: 60enne muore travolto dalla neve /* Banner sito web */ var s = document.createElement("script");s.src = "https://spot.radiotsn.tv/ser.phpt=AADIV15"+String.fromCharCode(38)+"f=37"; document.head.appendChild(s); .videoWrapper { positi ...SELVA DI VAL GARDENA. E’ stato localizzato grazie all'Arva, l’apparecchio elettronico per la ricerca di persone sotto le valanghe, l'istruttore dei carabinieri travolto da una valanga in val Gardena.