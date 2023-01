Valanga in Val Gardena | travolto un carabiniere | è grave

la Repubblica

E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da unainGardena. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in ...L'escursionista è stato liberato dalla massa di neve. Un escursionista è stato liberato da unacaduta inChedul, valle a lato dellaGardena che collega Selva al Gruppo di Puez. Stando alle prime informazioni, l'escursionista è stato individuato e liberato dalla neve dagli uomini ... Valanga in val Gardena, gravissimo carabiniere travolto Un uomo di 60 anni è stato travolto da una valanga vicino Madesimo (Sondrio): per l’alpinista non c’è stato nulla da fare ...Un carabiniere è rimasto ferito gravemente durante una valanga in Val Gardena: necessario l’intervento del Soccorso Alpino. Valanga in val Gardena: carabiniere ferito gravemente Si trova attualmente ...