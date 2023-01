Valanga in Val Gardena | carabiniere travolto e gravemente ferito

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 10 gennaio 2023) E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano unda unain val. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga. L'istruttore, in un punto delicato dell'escursione per motivi di sicurezza, ha anticipato i due compagni, quando è statodalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Vale dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Che hanno liberato e rianimato il militare, che comunque è in gravissime condizioni.