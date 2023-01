Valanga in Val Gardena Bolzano | gravissimo carabiniere travolto

la Repubblica

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dellaGardena e dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che hanno liberato e rianimato il militare.È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da unainGardena. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in ... Valanga in val Gardena, gravissimo carabiniere travolto L'escursionista è stato liberato dalla massa di neve. Un escursionista è stato liberato da una valanga caduta in Val Chedul, valle a lato della Val Gardena che collega Selva al Gruppo di Puez. Stando ...È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da una valanga in val Gardena. Il militare stava ...