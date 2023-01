‘Vaffanvip’ | la prima canzone di Patrizia de Blanck da un’idea di Igor Righetti VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Vaffanvip”, da oggi su tutte le piattaforme di musica in streaming dopo l’antein esclusiva su Spotify, nasce dadel giornalista e conduttore radiotelevisivoispirato dalle migliaia di “morti di fama” senza alcun talento artistico che affollano il circo mediatico e ogni tipo di piattaforma di comunicazione alla ricerca dell’agognata visibilità, del quarto d’ora di notorietà che in molti casi si riduce a una manciata di secondi. Il brano è scritto e interpretato dacon la contessade, il cantautore Samuele Socci, l’influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, il musicista e cantautore Phil Bianchi che ne ha curato anche l’arrangiamento in chiave dance-pop con contaminazioni etniche. È ...

" , da oggi su tutte le piattaforme di musica in streaming dopo l'anteprima in esclusiva ... È lacanzone di Patrizia de Blanck. Nel brano, pubblicato dalle Edizioni musicali Teorema e ......Patrizia De Blanck per lavolta a ottanta anni in sala d' incisione con una canzone contro i morti di fama e i professionisti di reality, lei che ha partecipato al GF Vip e simili. '',...